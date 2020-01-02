Kazım’ın hıkayesi ödülleri topluyor

BUGÜN NELER OLDU

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kaya'nın İzmir'de bit pazarından 5 liraya aldığı mektupların sahibini araştırırdı. Kaya, Türkiye'nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olan tıp fakültesi öğrencisi Kazım Küçükalp'in hikayesini belgesel yaptı. Kazım'ın 19 yaşında hazin bir şekilde sona eren hikayesinden çok etkilenip "Bu hayatın ona bir borcu var" diyerek mektupların hayattaki sahiplerine, ağabeyine, dağ çıkışına katılan kişilere ulaşıp 44 yıl sonra onun hikayesini ölümsüzleştirdiği "Kazım" isimli belgesel ile Kaya yarışmalara davet aldı. Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nin 'Altındefne' ödülleri açıklandı.Çeşitli dallarda 54 ülkeden 830 filmin yarıştığı Festival'in, Uluslararası Uzun Belgesel Yarışması kategorisinde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kaya'nın Kazım Belgeseli, "En İyi Film Ödülü" kazandı. Prof. Dr. Dilek Kaya, ödül kazanmaktan çok hayatının baharında yaşamını yitiren Kâzım Küçükalp'in adının ve hikayesinin her geçen gün daha fazla kişi tarafından bilinip ölümsüzleşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.