Laleci: Süper Lig neden olmasın

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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada, tamamlayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci iddialı açıklamalar yaptı. Sportif direktör olarak başladığı sezonun 6'ncı haftası sonrası takımın yönetimini devralıp kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu