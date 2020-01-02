Laleci: Süper Lig neden olmasın

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada, tamamlayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci iddialı açıklamalar yaptı. Sportif direktör olarak başladığı sezonun 6'ncı haftası sonrası takımın yönetimini devralıp kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben Menemen'de doğdum, burada büyüdüm. Ailem 85 yıla yakın süredir Menemen'de yaşıyor. Menemenspor'un altyapısında yetiştim, kaptanlık yaptım. Burası benim topraklarım, benim kulübüm. Teknik direktör olarak Menemenspor'la Süper Lig'e çıkma hayalim var. Neden olmasın"
diye konuştu