Öğrencilerin zeytin yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nınGördes ilçesinde bulunan Yakaköy İlkokulu/Ortaokulu'nda öğrenciler zeytinin dalından fabrikaya olan yolculuğuna şahit oldular. Öğrenciler ilk olarak zeytin ağaçlarından zeytinleri topladılar, ardından zeytinyağı fabrikasında zeytinyağına dönüşümünü incelediler. Zeytinin yolculuğunun ne kadar zor olduğunu görme fırsatı yakaladılar. Okul yönetimi, "Zeytinin dalından fabrikaya olan yolculuğuna eşlik ettik. Okulumuzun bahçesindeki ağaçlardan zeytinleri topladık, zeytin toplamanın ne kadar zor olduğunu gördük. Zeytinleri topladıktan sonra köyümüzde açılan zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettik. Zeytinin toplandıktan sonra geçtiği aşamaları dinledik ve zeytinyağına dönüşümünü gözlemledik" ifadesini kullandı.