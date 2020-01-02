Torununu ayağa kaldırmayı başardı

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İzmirli 9 yaşındaki Barış Ersan, doğum sırasında oksijensiz kalınca serebral palsi (Beyin felçi) hastası olarak dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle bay ve gövde koordinasyonunu sağlayamayan Barış'ın imdadına dedesi Kadir Ersan yetişti. Fizik tedavi merkezlerindeki aletleri inceledikten sonra benzerlerini tasarlayan dede Kadir Ersan, işlettiği kokoreç dükkanının bir bölümünü torununa ayırdı. Süper dede, paralel yürüyüş barı, koşu bandı ve oyun alanı kurdu. Barış, dedesinin kendi için fizik tedavi merkezine çevirdiği dükkanda günde en az 5 saat çalışmaya başladı. Dedesi sayesinde fizik tedavi merkezindeki imkanlara kavuşan Barış, tüm hareket ve duruş bozukluklarını bir bir yenmeye başladı.Torununu sürekli gözünün önünde tutmak için fizik tedaviyi onun ayağına getirdiğini anlatan Ersan, "Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları doğrultusunda verilen fizik tedavi, haftada 2 saattir. Aylık 8 saate tekabül eder. Oysa bu çocukların günde en az 5 saat çalışmaları gerekiyor. Biz bu boşluğu doldurmak için burayı hazırladık. Silindirlerin üzerine oturarak denge sağlamasını hedefliyoruz. Otomobil direksiyonu sayesinde kol kaslarını güçlendiriyor. Koşu bandımızın üzerinde dik duruş yeleği var. Masaj aletimiz var. Kendi tasarladığımız bacaklarını açma germe aletimiz var. Burayı aynı zamanda oyun alanı gibi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Barış'ın fizik tedaviye sürekli devam edebilmesi için yaklaşık 20 bin lira harcadığını anlatan Ersan, hediye gelen iki koşu bandı dışında inşaat malzemelerini dahi kendisinin üstlendiğini kaydetti. Fizik tedavi ihtiyacı olan herkesi davet ettiklerini belirten Ersan, "fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık. Bize bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Sosyal medyada yayınladık. Turgutlu'dan, Kemalpaşa'dan gelen çocuklar var. Hem Barış'a arkadaş oluyorlar, hem de onların sağlığına katkı vermiş oluyoruz" dedi.Barış için hazırlanan fizik tedavi aletleri arasında sadece ayak kaslarının yanında başka kaslarını da geliştirebileceği bir aletin de olduğunu belirten Ersan, "Bunun patentini de alacağız. Barış 1,5 yılda çok ilerledi. 7 yaşında konuşmaya başladıktan sonra okumayı öğrendi" diye konuştu.