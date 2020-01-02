Zabıta çalışıyor sorun çözülüyor

Vatandaşlarının
huzur ve esenliği için çalışmalarını
mesai mefhumu gözetmeksizin
sürdüren Aliağa
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,
ALO 153 Hilal Masa çağrı merkezine
gelen şikâyetleri 7/24
esasına göre değerlendiriyor.
Bu kapsamda 2019 yılında
Hilal Masa vasıtasıyla gelen
bin 860 başvuruyu başarıyla
sonuçlandırdı.
Yeni Şakran Mahallesinden
Helvacı bölgesine
kadar çok
geniş bir hizmet alanına
sahip olan Aliağa Belediye
Zabıtası bir müdür,
iki zabıta komiseri ve 22
memur ile görev yapıyor.
2019 yılında zabıta
müdürlüğü tarafından;
hafriyat, çevreyi kirletme, hurdacı,
dilenci, kaldırım işgali, seyyar satıcı,
ihlal ve çevreye rahatsız verme hususlarından
ötürü idari para cezası uygulandı.
İş yeri denetimlerinde ruhsatsız
olduğu tespit edilen işletmeler için ise
yasal işlemler yapıldı. Zabıta ekipleri
okul bölgelerinde yaptığı trafik uygulamaları
ile sürücüler için yaptığı bilgilendirme
çalışmalarının yanı sıra yıl
içerisinde fırın, market, kasap, manav,
okul kantini ve tekel bayilerine periyodik
olarak denetimler gerçekleştirdi.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü
Mustafa Tahir Acar, "Yetki ve sorumluluklarımız
çerçevesinde Aliağa halkına
verdiğimiz hizmetin kalitesini artırarak
çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam
edeceğiz" dedi.