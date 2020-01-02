Zabıta çalışıyor sorun çözülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlarınınhuzur ve esenliği için çalışmalarınımesai mefhumu gözetmeksizinsürdüren AliağaBelediyesi Zabıta Müdürlüğü,ALO 153 Hilal Masa çağrı merkezinegelen şikâyetleri 7/24esasına göre değerlendiriyor.Bu kapsamda 2019 yılındaHilal Masa vasıtasıyla gelenbin 860 başvuruyu başarıylasonuçlandırdı.Yeni Şakran MahallesindenHelvacı bölgesinekadar çokgeniş bir hizmet alanınasahip olan Aliağa BelediyeZabıtası bir müdür,iki zabıta komiseri ve 22memur ile görev yapıyor.2019 yılında zabıtamüdürlüğü tarafından;hafriyat, çevreyi kirletme, hurdacı,dilenci, kaldırım işgali, seyyar satıcı,ihlal ve çevreye rahatsız verme hususlarındanötürü idari para cezası uygulandı.İş yeri denetimlerinde ruhsatsızolduğu tespit edilen işletmeler için iseyasal işlemler yapıldı. Zabıta ekipleriokul bölgelerinde yaptığı trafik uygulamalarıile sürücüler için yaptığı bilgilendirmeçalışmalarının yanı sıra yıliçerisinde fırın, market, kasap, manav,okul kantini ve tekel bayilerine periyodikolarak denetimler gerçekleştirdi.Aliağa Belediyesi Zabıta MüdürüMustafa Tahir Acar, "Yetki ve sorumluluklarımızçerçevesinde Aliağa halkınaverdiğimiz hizmetin kalitesini artırarakçalışmalarımıza 7/24 esasıyla devamedeceğiz" dedi.