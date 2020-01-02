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Zabıta çalışıyor sorun çözülüyor

Aliağa Belediye Zabıtası, bir yılda bin 860 başvuru çözüme kavuşturuldu. Verdiği hizmetle vatandaşın yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Zabıta çalışıyor sorun çözülüyor
Vatandaşlarının huzur ve esenliği için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ALO 153 Hilal Masa çağrı merkezine gelen şikâyetleri 7/24 esasına göre değerlendiriyor. Bu kapsamda 2019 yılında Hilal Masa vasıtasıyla gelen bin 860 başvuruyu başarıyla sonuçlandırdı. Yeni Şakran Mahallesinden Helvacı bölgesine kadar çok geniş bir hizmet alanına sahip olan Aliağa Belediye Zabıtası bir müdür, iki zabıta komiseri ve 22 memur ile görev yapıyor. 2019 yılında zabıta müdürlüğü tarafından; hafriyat, çevreyi kirletme, hurdacı, dilenci, kaldırım işgali, seyyar satıcı, ihlal ve çevreye rahatsız verme hususlarından ötürü idari para cezası uygulandı. İş yeri denetimlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmeler için ise yasal işlemler yapıldı. Zabıta ekipleri okul bölgelerinde yaptığı trafik uygulamaları ile sürücüler için yaptığı bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra yıl içerisinde fırın, market, kasap, manav, okul kantini ve tekel bayilerine periyodik olarak denetimler gerçekleştirdi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde Aliağa halkına verdiğimiz hizmetin kalitesini artırarak çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam edeceğiz" dedi.

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Zabıta çalışıyor sorun çözülüyor
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