Alaşehir çok çalıştı

Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'den geçen yıl 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Türk, denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu miktarda ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Türk, "Alaşehir'den 169 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, 42 bin ton ile kiraz, 19 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatı 2018 yılına göre yüzde 10'luk bir artışla 276 bin tona çıktı. Toplamda 550 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer aldı" dedi. İhracattaki başarının en büyük nedeninin işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylık olduğunu vurgulayan Türk, "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu ihracat rakamlarını daha da yukarılara çekmek" diye konuştu.

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