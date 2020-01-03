Atlantis fırtınası Ankara’da esti

BUGÜN NELER OLDU

YÜZME ve sutopunda İzmir'in yeni rengi olan katıldığı şampiyonalarda birçok başarılı sonuçlara imza atan İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, müzesini yeni bir kupayla zenginleştirdi.Atlantis, tüm maçlarını kazanarak İzmir'e şampiyonluk tacını takarak döndü.Ankara'ya damgasını vurdu. Başkent'te adeta fırtına gibi esen Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı antrenörü Uğurcan Kocataş,şeklinde konuştu.