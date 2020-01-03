Atlantis fırtınası Ankara’da esti

YÜZME ve sutopunda İzmir'in yeni rengi olan katıldığı şampiyonalarda birçok başarılı sonuçlara imza atan İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, müzesini yeni bir kupayla zenginleştirdi. Ankara'da düzenlenen Atatürk Kış Kupası U-19 Erkekler Sutopu Turnuvası'nda
Atlantis, tüm maçlarını kazanarak İzmir'e şampiyonluk tacını takarak döndü. Turnuvada ODTÜ Spor Kulübü'nü 13-11, Ada Spor Kulübü'nü 18-3 ve Keçiören Bağlum Spor Kulübü'nü 23-7 yenerek namağlup şampiyon olan Atlantis,
Ankara'ya damgasını vurdu. Başkent'te adeta fırtına gibi esen Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı antrenörü Uğurcan Kocataş, "Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunun meyvelerini toplamayı sürdürdük. Ankara'da bizi yalnız bırakmayan velilerimize ve kulüp yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz"
şeklinde konuştu.