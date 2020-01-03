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Buzlanan yolda 20 araç çarpıştı

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Buzlanan yolda 20 araç çarpıştı
HAFTA başından bu yana Denizli'de devam eden soğuk havalar kar yağışını da beraberinde getirdi. Yağmur yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler ile beraber bazı ilçelerde yağış kara çevirince yaşam olumsuz etkilendi. Acıpayam ilçesinde de yağan kar yağışı sonrası Aliveren Mahallesi'nde özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler kara hazırlıksız yakalanınca, kazaya adeta davetiye çıkarıldı. Acıpayam-Çameli ilçesi karayolu Aliveren rampasında yaşanan buzlanma sonrası meydana gelen zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20'ye yakın araba birbirine girdi. Maddi hasarla atlatılan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Buzlanan yolda 20 araç çarpıştı
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