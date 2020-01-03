Denizli’de kablo faresi yakaladı

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Honaz'da JASAT ekipleri, bir süredir Kocabaş Mahallesi'nin Varlık Boğazı mevkisindeki özel bir GSM firmasına ait direklerde bulunan iletişim kablolarının kesilip çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yılbaşı gecesi operasyon düzenleyen jandarmaya bağlı ekipler, kabloları keserek çaldığı belirlenen 'Kablo faresi' lakaplı 25 yaşındaki İzzet B.'yi, son olarak çaldığı 400 metre kabloyla birlikte suçüstü yakaladı. 11 ayrı suç kaydı bulunan İzzet B. isimli zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemeye çıkarılacak.