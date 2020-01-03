Denizlililer Bağbaşı ve teleferiğe koştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yeni yılın ilk tatili ile ziyaretçi akınına uğradı. Her gün yüzlerce kişinin akın ettiği tesis ve kentteki yayla turizminin merkezi olması ile birlikte vatandaşlar 1500 metre rakımdaki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kartopu oynamak ve gezmek için sıraya girdi. Teleferik ile yaylaya çıkmak için bekleyen vatandaşlara ise tesis yönetimi çay ikramında bulunarak vatandaşın içini ısıttı. Kış mevsimi ile birlikte beyazlara bürünen tesis, baharın ilk günlerinden itibaren ise yeşilin tüm renk tonlarını bünyesinde barındıran Bağbaşı Yaylası, bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor. Yöresel yemeklerinde sunulduğu tesis 1 Ocak 2020 yılının ilk gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, 2020'nin ilk gününde de yoğun ilgi gördü. Yılbaşı tatilini Denizli'de geçiren yerli ve yabancı turistler, Pamukkale Mahallesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'ni gezerek, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenler üzerinde yürüyüş yaptı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek, soğuk havada termal suyun keyfini yaşadı. Sıcak hava balonuna ve yamaç paraşütüne binerek beyaz travertenler üzerinde gezen misafirler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Son zamanlarda yerli misafirlerimizde de artış olduğunu görüyoruz. Yılbaşı tatili dolayısıyla bölgemizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yakındı" dedi. Fransa'dan gelen Mansour Parsa ise yılbaşı tatilini geçirdiği Pamukkale'yi çok begendiğini söyledi.

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