Edremit’te soba külü arabayı yaktı

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Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin yanındaki arsaya, mahalle sakini Ercan Çevik otomobilini park etti. Otomobilin park halinde bulunduğu bögeye bazı vatandaşlar soba küllerini döktü. Henüz kor halindeyken dökülen soba küllerinin yol açtığı yangında Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin lastikleri, alev aldı. İtfaiyesi tarafından yangın söndürülürken, Çevik'e ait otomobilde büyük hasar meydana geldi. Öte yandan alevler, iki aracı daha sıçrayıp hasara neden oldu.