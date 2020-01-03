Genç diş hekimi sonsuzluğa uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesinde 31 Aralık gecesi diş hekimi Betül Karaayvaz (26), doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi. Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah T. de katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken, diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. Dün Karaayvaz için Merkezefendi ilçesi Hilal Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Karaayvaz'ın babası Halil ve annesi Mesude Karaayvaz güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazı sonrası Karaayvaz'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Komadaki doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise tedavileri devam ediyor.