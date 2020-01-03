Gönül Dostları yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ilk kez "gönül" bağıyla bir araya geldi. Hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ya da birlik ve oda gibi üyeliklerden farklı olarak sadece "karşılıksız sevgi" temeline dayanan birlikteliği de "Gönül Dostları" adı verildi. Son bir yıldır çeşitli tarihlerde buluşan iş insanları, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de kimseye duyurmadan sessiz sedasız imza attı. Gönül Dostları yılın son gününde Alyans Küçük Klüp'te ailece bir araya geldi. Hanif Pehlivanoğlu, "Karşılıksız sevgiyle birbirine bağlanan bir grup oluştu. Hedefimiz 2020 yılında bu gönül dostluğunu İzmir yararına kullanmak" dedi.