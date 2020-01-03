İlk durak Çeşme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında başlattığı imar barışı uygulaması, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük ses getirdi. 31 Aralık 2017'den önce yapılan ruhsatsız yapıları kapsayan uygulamadan yararlanmak için çok sayıda vatandaş internet üzerinden başvuruda bulundu. Uygulamayı fırsat bilen bazı uyanıklar da yasa kapsamına girmemesine rağmen milat olarak kabul edilen tarihten sonra yapılan yapılar içinde yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundu. Başvurular 15 Haziran 2019 tarihinde sona erdi. Bu arada önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Ildırı Günkent Sitesi'nde satın aldığı villada yaptığı projeye aykırı tadilat ardından, CHP'li Çeşme Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'ın İnönü Mahallesi'nde otel ruhsatı alarak yaptığı 6 katlı binada 29 bağımsız bölüm oluşturarak daire olarak satışa çıkarması ülke gündemine bomba gibi düştü.Son günlerde art arda Çeşme'den gelen imar usulsüzlüğü haberleri bakanlığında dikkatini çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çeşme'deki başvuruları incelemesi için İzmir'e 2 müfettiş görevlendirdi. Çeşme'deki 20 bin 448 başvuruyu mercek altına alan müfettişler, ilk etapta 800 usulsüz başvuru tespit etti. Yasa kapsamına girmediği halde yanlış beyanda bulunarak usulsüz yapı kayıt belgesi alan vatandaşların belgeleri, tutanak tutularak tek tek iptal edildi. Usulsüz başvuru yapanların yatırdıkları paralar da hazineye irat kaydedildi. Bakanlık ayrıca usulsüz başvuru yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi uyarınca İmar Barışı kapsamında İzmir'de 397 bin 125 adet yapı kayıt belgesi oluşturulduğunu söyledi. Yapı Kayıt Belgelerinin ilçelere göre dağılımına bakıldığında Bornova'nın yüzde 15,5 oranı ile İzmir genelinde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Albayrak, Bornova'yı yüzde 10,8 ile Buca, yüzde 7,8 oranı ile Karabağlar ilçelerinin izlediğini söyledi.İl genelinde usulsüz şekilde yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunan vatandaşların tespitine ilişkin çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü hatırlatan Albayrak; "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce şikâyetler, belediye tespitleri ve Bakanlığımız müfettişlerinin yaptığı teftişler kapsamında İzmir'de şu ana kadar 1000'e yakın Yapı Kayıt Belgesi, mevzuata uygun olmaması sebebi ile iptal edildi. Usulsüz şekilde alınan yapı kayıt belgeleri tutanakla iptal edilirken bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuldu" şeklinde konuştu.süresi içinde Çeşme'de 20 bin 448 yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldığını, bu sayının diğer ilçelerde yapılan başvurulara göre oranlandığında yüzde 5,1'lik bir dilime denk geldiğini hatırlatan Albayrak; "Çeşme'deki tüm yapı kayıt belgeleri sistem üzerinden incelenmiştir. 800 adet yapı kayıt belgesinin iptaline yönelik olarak arazi çalışmaları Bakanlık denetçileri tarafından yapılacaktır. Çeşme ilçesi tamamlandıktan sonra Urla ve diğer ilçelerimizde de aynı işlemler devam edecektir" diye konuştu.

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