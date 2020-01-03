İranlı Bavadi yardım bekliyor

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Altıeylül ilçesinde bir evin bodrum katında zorlu şartlar altında hayatını sürdüren raşitizm hastası İranlı Setareh Salehi Bavadi, hem tedavi olmak, hem de iş bulmak için yardım bekliyor. Ev kirası ve doğalgaz faturasına katkıda bulunamayan İranlı Bavadi, iddiaya göre ev arkadaşları tarafından evde atılmak isteniyor. Bavadi, "2018 yılında raşitizm hastalığım ve ailevi meselelerden dolayı Balıkesir'e geldim. Doğumda yaşadığım sıkıntılardan sonra ailem benimle hiç ilgilenmemiş ve bu duruma gelmişim. İran'da 7 yaşında ilk ameliyatımı oldum. 17 yaşıma kadar 8 kez ameliyat oldum. Gelirken yanımda getirdiğim ilaçları kullanarak rahatlıyordum. Ama burada yazılan ilaçları sigortam karşılamadığı için ilaçlarımı da alamıyorum. Çünkü ilaçlar çok pahalı" diye konuştu.Girdiği işlerden hastalığı nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek, "Odamın kirası olan aylık 200 lirayı ve yiyecek masraflarımı karşılayamıyorum. Doğalgaz faturasına katkı yapamadığım için odamdaki peteği kapatmak zorunda kaldım, şsoğukta kalıyorum" diye konuştu.