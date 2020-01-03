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İş makinesini çalıp vinçle götürdü

Giriş Tarihi: 3.1.2020
İş makinesini çalıp vinçle götürdü
İZMİR'IN KEMALPAŞA ilçesinde 21 Aralık 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi'ndeki baraj inşaatında iddiaya göre, C.K. isimli kişiye ait 200 bin lira değerindeki iş makinesi, 35 AR 9475 plakalı vinçle çalındı. C.K.'nin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve vincin A.Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekipler, operasyonla A.Ö. isimli zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İş makinesini çalıp vinçle götürdü
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