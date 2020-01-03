İşitme engellilere özel ehliyet kursu

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Bandırma ilçesinde işitme engelliler, Bandırma İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü iş birliğiyle özel bir sürücü kursu tarafından verilen eğitimle ehliyet sahibi olabilecek. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen 6 işitme engelli, "işitme cihazı ile araç kullanabilir" raporu alarak 20 Aralık'ta başlayan sürücü kursuna katıldı. Bandırma İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü tarafından sağlanan işaret dili tercümanı eşliğinde verilen kursta trafik, ilk yardım, araç tekniği ve trafik adabı konularında ders gören işitme engelliler, direksiyon eğitimi almaya başladı. Eğitimlerin ardından yazılı ve direksiyon sınavlarını da başarıyla tamamlayan kursiyerler, ehliyetlerine kavuşup hayallerini gerçekleştirecek. Kulüp başkanı Tuncay Ağaçonaran, sağlık raporunu aldıktan sonra kursa başvuru yaptıklarını anlattı.Ağaçonaran, "İşitme engellilere yönelik ilk kez bir ilçede kurs açıldı. Kursiyerler eğitime devam ediyorlar. Tercüman eşliğinde eğitim almak ve öğrenmek daha kolay. Onlar sınavı başarıyla tamamladıkları ve ehliyetlerini aldıklarında ben daha mutlu olacağım" diye konuştu.