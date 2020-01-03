Karesi’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

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Karesi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen 22 yaşındaki Mert Türküresin, 17 yaşındaki Sercan S. ve 18 yaşındaki ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine saplayıp öldürdü. İki kardeş kayıplara karıştı. Sercan ve ağabeyi Serkan S., yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.