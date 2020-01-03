Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karesi’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Karesi’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Karesi’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
BALIKESIR'IN Karesi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen 22 yaşındaki Mert Türküresin, 17 yaşındaki Sercan S. ve 18 yaşındaki ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine saplayıp öldürdü. İki kardeş kayıplara karıştı. Sercan ve ağabeyi Serkan S., yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karesi’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN