MAGİAD’tan yerli otomobile tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, TOGG tarafından üretimi yapılacak olan yerli otomobile tam destek vererek üretimin hemen ardından dernek olarak 15 adet yerli araç alacaklarını duyurdu. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Yerli imkânlar ve altyapı kullanılmak suretiyle ilk örnekleri üretilen ve seri üretime yakın vadede geçmesi planlanan yerli otomobili heyecan ve ilgi ile takip etmekteyiz. Bu vesile ile ortak girişim grubunu teşkil eden Türkiye'nin gözde şirketleri ile yerli otomobili her anlamda teşvik eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni canı gölden tebrik ederiz" dedi. Ağırbaşlı, yerli otomobil üretiminin hemen ardından 15 adet almak için sırada beklediklerini de sözlerine ekledi.