Mehmet Ali artık yüzü gülsün istiyor

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Durak 6 aylıkken evlerinde yangın çıktı. Yangında beşiğinin de tutuşması sonucu Durak'ın vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Annesi tarafından alevlerin arasından kurtarılan Durak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 47 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hayata tutundu. Kafatası kemiğinin oluşmadığı, epilepsi hastası olduğu tespit edilen Durak'ı ailesi yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tedavi ettiremedi. Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Durak'ın tedavisi için harekete geçti. Bakanlığın desteğiyle Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine tedavi olmak için Antalya'ya geldi.Kardeşinin kafatasının oluşturulmasını istediklerini belirten abla Sultan Durak, "Estetik ameliyatlarının yapılmasını istiyoruz. Yangından bir ay sonra babamız öldü. Kardeşimizin yaşıtları gibi artık yüzünün gülmesini istiyoruz. Bazen gözlerine bakarak ne demek istediğini, duygularını anlayabiliyorum. Bu bizim için umut yolculuğu. Burası umarım kardeşim için yeni bir hayatın başlangıcı olur" dedi. Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Durak'ın uzun süreli bir tedavisi olacağını aktardı. Durak'ın hayat kalitesini artırmak için bazı operasyonlar yapacaklarını kaydeden Özkan, "Öncelikle daha rahat nefes alabilmesi için burun deliğini açacağız. Kafasına da bir müdahale yapacağız" dedi.

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