Mobilyacılar KDV indiriminden memnun

BUGÜN NELER OLDU

mobilya sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini memnuniyetle karşıladı. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, bir süredir KDV indirimi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti. Beklentilerini de gerekli mercilere ilettiklerini ve sonucunu da aldıklarını belirten Özkoparan, "Özellikle kış döneminde mobilya satışlarında bir miktar düşüş oluyordu. KDV indirimiyle sektörde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. Odamıza üyelerden teşekkür telefonları gelmeye başladı" dedi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle ise, "Bu indirim sektörü kayıt altına alma anlamında güzel bir hamle oldu. Kalıcı olması gerektiğini düşünüyorum. KDV indirimi sektöre mutlaka hareket getirecektir" diye konuştu. Gürle, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.