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Picasso sergisi için son 2 gün

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Picasso sergisi için son 2 gün
İZMIR'DE ziyaretçi rekoru kıran Arkas Sanat Merkezi'ndeki "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergi 5 Ocak'ta sona erecek. Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar, sergide görülebiliyor. İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde bugün, yarın ve 5 Ocak'ta "Yanık", 7 ve 8 Ocak tarihlerinde ise "Arf Sabiti" adlı oyunlarla tiyatro severleri buluşturacak. "Yanık", Lübnan iç savaşından sonra Kanada'ya göç eden Nevval Marvan'ın hikayesini anlatıyor.
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Picasso sergisi için son 2 gün
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