Rodallega kalacak

üper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AFırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak" dedi.DIŞ transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat,Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak.şeklinde konuştu.ekibi ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayarak ikinci yarıya hazır hale gelmeye çalışacak.

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