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Tek odalı evde yaşam savaşı

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Tek odalı evde yaşam savaşı
İZMIR'DE geçimini kağıt toplayarak sağlayan Veli Oruç (62), zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile İzmir'in Konak ilçesinin İkiçeşmelik semtindeki bir binada tek odalı evde yaşıyor. Odanın ortasına kurulu kömür sobası ve belediyenin verdiği iki yatak ile küçük bir buzdolabının dışında mobilyanın olmadığı odanın duvarları rutubetten dökülmüş durumda. Beş yıl önce Yeşilyurt semtinde çöpten kağıt toplarken TIR'ın çarpması sonucu bel kemiği çatlayan ve sol omuz kemiği zedelenen Veli Oruç, yüzde 41 engelli kaldı. Mahkemeyi kazansa da sigorta şirketinin tam teşekküllü bir hastaneden istediği rapora 200 lira veremediğinden, kaza sonrası maddi kazancı olmadı. Ayda 500 lira özürlü maaşı ile geçinmeye çalışan çift, hayırseverlerden yardım bekliyor. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin travması nedeniyle yüzde 50 engelli olan eşi İnci Oruç, "Yarı aç, yarı tok yaşıyoruz" dedi.
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Tek odalı evde yaşam savaşı
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