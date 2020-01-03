Yunusemre minik yeteneklerin peşinde

BUGÜN NELER OLDU

YUNUSEMRE Belediyespor Kulübü, 2013- 2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda minik yetenekleri belirledi. Yunusemre Belediyespor Kulübü, altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek içinMilli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak başlatılan çalışma Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda 180 öğrenci yeteneklerini sergiledi.