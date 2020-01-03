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Yüzdeki kusurları kapatıp saç kesiyor

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Yüzdeki kusurları kapatıp saç kesiyor
İZMIR'DE 2006 yılında usta çırağı olarak kuaförlük mesleğine başlayan Vedat Aslan (27), kendisini geliştirerek 10 yıl önce kendi salonunu açtı. Eurocup Turkey Milli Takımı'na seçilip 5-6 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenecek kuaförlük yarışmasına katılmaya hak kazandı. Aslan, İzmir'i ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Aslan, İzmir'de stilist kuaför belgesini alan tek erkek kuaförü olduğunu söyledi. Yurt içi ve yurt dışında eğitimler aldığını belirten Aslan, "Multistil saç kesimi işlemini hayata sokmaya çabalıyorum. İki yıl boyunca Ar-Ge çalışması yaptım ve patent aldım. İnsanların yüz biçimlerine, enerjilerine uygun saç kesimi yaptım. İnsanların yüzlerindeki kusurları estetik cerrahiye gerek kalmadan saç kesimiyle kapatıyorum" dedi.
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Yüzdeki kusurları kapatıp saç kesiyor
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