Asın bayrakları eve dönüyoruz

Süper Lig'in ikinci yarısındaki Beşiktaş maçı ile yeni yapılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçmeye hazırlanan Göztepe'de yönetim bayrak kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından Başkan Mehmet Sepil'in üzerinde 'Eve dönüyoruz' yazılı ve stat görselinin yer aldığı dev bir bayrağı kulüp binasına astığı video ile kampanyanın duyurusu yapıldı. Açıklamada, "Eve- Dönüyoruz! ve dönerken dört bir yanı bayraklarla donatıyoruz. Başkanımız Mehmet Sepil ilk bayrağı astı. Ücretsiz dağıtılacak olan #EveDönüyoruz bayrakları çok yakında GÖZGÖZ Mağazalarında!" ifadeleri yer aldı.Süper Lig'de 2'nci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapma kararı aldı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Da Costa'nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Süper Lig'e Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı. Kariyerine Fransa'nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos'ta da oynadı. Fas Milli Takımı'nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı.

BUGÜN NELER OLDU