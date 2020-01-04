Edremit’te tefecilik çetesine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Edremit ilçesinde, polis ekipleri tefecilik yaptıgı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenledi. Edremit Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen sorusturma kapsamında, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Subesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirligi ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak is yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıstıkları iddiasıyla 12 kisiyi takibe aldı. Iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere es zamanlı operasyon düzenlendi. 12 süpheli gözaltına alındı.Ekipler, süphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, iki ruhsatsız tabanca, 68 fisek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldıgı düsünülen 7 ajanda, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satıs sözlesmesi ile 300 bos senet ele geçirdi.