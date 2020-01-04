Evlenme bahanesiyle dolandırıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Derya Çiftçi (52), 8 yıl önce esini kaybetti. Çiftçi, 2 yıldır komsusu olan Demet Y.'nin kayınbiraderi Hasim Y. (40) ile geçen eylül ayında evlenme niyetiyle tanıstırıldı. Tanıstıktan 25 gün sonra Hasim Y., iddiaya göre Mus'taki tarlasını satmak için tapu islemlerini halletmek amacıyla Derya Çiftçi'den 15 bin lira göndermesini istedi. Komsusu Demet Y.'nin 'Hasim çok güvenilir, çok iyi bir insandır. Nasıl olsa evleneceksiniz. Sen parayı gönder. O sana misliyle ödeme yapar' demesinin ardından Çiftçi, ilk olarak 15 bin lira, ardından kredi çekip 25 bin lira daha gönderdi. Çiftçi, bunun yanı sıra çesitli zamanlarda 25 bin liraya yakın para gönderdi. Bir süre önce Çiftçi'nin parayı geri istemesi üzerine Hasim Y., kadının telefon numarasını engelledi. Derya Çiftçi, evlenme vaadinde bulunup dolandırdıgı iddiasıyla Hasim Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.Derya Çiftçi, "Demet Y. ve esi Seyithan Y., bana Hasim'in çok güvenilir ve dürüst birisi oldugunu söyledi. Bir süre arkadaslık yaptıktan sonra evlilik kararı aldık. Ekim ayında bana Mus'ta tarlası oldugunu, satısı için masrafları oldugunu söyledi ve para talep etti. Elden ve kredi çekip banka üzerinden para gönderdim. Kredi faizleriyle birlikte yaklasık 95 bin lira verdim. Buna iliskin dekontlarım var. Ben bu paraları hem birikimimden hem de kredi çekerek verdim. Nikah "Hasim beni 2 hafta önce arayarak çi'nin dolandırdı- islemleri için kimlik fotokopilerimi de gönderdim. Nikah islemi yapılmadı. Paramı isteyince beni engelledi. Hasim'in evli ve çocuk sahibi oldugunu ögrendim. Bu dolandırıcılık olayıyla ilgili sikayetçi oldum" diye konustu. Derya Çiftçi, tehdit etti. Iran'da oldugunu söyleyerek benden bilet parası istedi, yanıma gelecegini söyledi. Ben de 'Bana borcunu ödemedin, benden nasıl para istiyorsun' dedim. Küfür ve hakaret edip telefonu kapattı. Beni öldürecegini söyledi" dedi. Çiftçi, "Demet ve Hasim'e sesleniyorum. Siz benim yetim ogluma acımadınız. Ben size ne yaptım, ben paramı istiyorum" dedi.

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