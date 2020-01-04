Gariban işçileri çıkardı yakınlarına göz kırptı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Halil Arda, belediyenin çeşitli birimlerinde uzun yıllardan bu yana görev yapan 23 sözleşmeli memurdan 21'i ile 2020 yılında sözleşme yenilememe kararı aldı. Sadece CHP'li Meclis üyesi Emin Aksoy'un eşi Neslihan Aksoy ile Başkan Arda'nın aynı dönem il genel meclisi üyeliği yaptığı yakın arkadaşı Mustafa Takmaz'ın oğlu Maksut Takmaz ile sözleşme yenilenmesi o süreçte tartışmaları da beraberinde getirdi. Arda, bu karara gerekçe olarak personel giderlerinin yüksekliğini gösterdi. Çok değil aradan 1 ay bile geçmeden Başkan Arda bu sefer meclis gündemine taşıdığı madde ile tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında başkanlık önergesi olarak gündeme alınan 2020 yılında ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin madde kafa karıştırdı.Yaşananlara tepki gecikmedi. Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Başkan Arda'nın bu kararla kendi yandaşlarına kapı aralamaya çalıştığını iddia etti. Başkan Arda'nın meclisten yetki alarak yıl içinde kendi yakınlarına sözleşmeli memur olarak belediyeye almaya hazırlandığını belirten Atmaca, "Sayın Başkan resmen kadro boşatmaya çalışıyor. Bir yandan 21 arkadaşın sözleşmelerini yenilemezken diğer yandan da meclisten yetki almak sureti ile sene içinde sözleşmeli memur alımına kapı aralamaya, kendi yandaşlarına yer açmaya çalışıyor. Böylece sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşları hem özlük hakları bakımından hem de maddi açıdan büyük sıkıntıya sokuyor" dedi.Başkan Arda'nın 23 sözleşmeli memurdan sadece meclis üyesi Emin Aksoy'un eşi ve yakın arkadaşının oğlu ile sözleşme yeniliyor olmasının da düşündürücü olduğunu ifade eden Atmaca; "Sayın Arda'nın mensubu olduğu siyasi partinin genel başkanı yerel seçimler öncesinde ve sonrasında iktidar oldukları hiçbir belediyede işçi çıkarılmayacak şeklinde açıklama yapmış olmasına rağmen mart ayından bu yana Gaziemir Belediyesinde resmen işçi ve sözleşmeli memur kıyımı yapıldı. Çok sayıda işçi, Başkan Arda'nın talimatı ile kapı dışarı edildi. Bu da yetmiyormuş gibi Gaziemir Belediyesi, kadın dostu belediye ödülünü aldığı gün 23 yıllık personeli Funda Elibol'u hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. Bu nasıl iş anlamak mümkün değil" diye konuştu. Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan'ın 19 Aralık'ta belediye önünde yaptığı basın açıklamasında çok önemli bir iddiayı gündeme getirdiğini hatırlatan Atmaca, şöyle konuştu: "Sayın Doğan o açıklamada 'belediye çatısı altında üniversitede örgün eğitime devam eden personeller olduğu söyleniyor' dedi. Bunu meclis toplantısında sayın başkana sorduk ama maalesef cevabını alamadık. Buradan sayın başkana bir kez daha sormak istiyoruz. Gaziemir Belediyesinde üniversitede öğrenci olup işe gelmeden maaş alan personel bulunmakta mıdır? Siz hem hak hukuk adaletten bahsedeceksiniz hem de üniversitede okuyup işe gelmeyen personele maaş vereceksiniz. Bu arkadaşlar ne yapacaklar? Üniversiteyi bitirip kıdem alacaklar, maaşları artacak müdür olacaklar. Peki diğer garibanlar ne olacak. Sen bir yandan mevcut sözleşmeli personelin sözleşmesini uzatmayacaksın. Soranlara 'benim tasarrufumda' diyeceksin. Öte yandan da birilerine böyle kıyak geçeceksin. Anlamak mümkün değil. Takdir Gaziemir halkının."

BUGÜN NELER OLDU