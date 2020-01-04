Geleceğin kentlerini tasarladılar

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YAŞARÜniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, "Archisections: Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması'nda" mansiyon ödülüne layık görüldü. Şehirlerin hızlı gelişimine ayak uydurabilecek yeni master planların nasıl olması gerektiğine kafa yoran gençler, yapay zeka teknolojisinden de faydalandı. 'Mimarinin Parametrik Evrimi' ismini verdikleri proje ile toplam 77 proje arasından derece almayı başaran Yaşar Üniversitesi öğrencileri Furkan Özata, Kıvılcım Yavuz ve Furkan Şahin, durma noktasına gelen ekosisteme ve kontrol edilemez nüfus artışı ile giderek daha da çarpık hale gelen kentleşmeye dikkat çekti. İzmir'in Urla ilçesini baz alarak başlattıkları projeyle ilgili olarak gençler, "Değişime ayak uyduran bir plan ortaya çıkarmaya çalıştık" diye konuştu.