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’de bağış rekoru denemesi

Hayat Olabilirsin Festivali’nde, kök hücre bağışı için rekor denemesi yapılacak. Mavibahçe’deki etkinliğe önemli isimler de destek verecek

Giriş Tarihi: 4.1.2020
İzmir’de bağış rekoru denemesi
İZMIRLILER, kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenecek olan Hayat Olabilirsin Festivalinde, hem bağış hakkında bilgilenecek hem de eğlenceli bir hafta sonu geçirecek. Mavibahçe AVM'de düzenlenecek ve kök hücre bağışın hedeflendiği etkinlik, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, ve Mavibahçe AVM Danışmanı Prof. Dr. Aylin Göztaş'ın da konuşma yapacağı festival kapsamında Prof. Dr. Barış Malbora da kök hücre bağışını anlatacak. Kızılay Kök Hücre Sorumlusu Burak Kemal Tarhan'ın bilgi verecek. Festivalde, Uzm. Psk. Özge Yüksel de konunun psikolojik boyutu ile ilgili bilgiler verecek.

ETKİNLİKLER YAPILACAK
Festivalde, çocuklar için resim workshopu ve animasyon gösterisi de yapılacak. Yaygara, Tersyön, Fondip, Beyefendi, Pinti, Kaygı, Serkan Aras, Yağmur Sena Quintet, Dolce Band gruplarının konserleri ile müzik ziyafeti yaşayacak olan İzmirliler, konserlerin ardından 90'lar DJ Performansı ile geç saatlere kadar eğlenecek. Etkinliğe, Karşıyaka Spor Kulübü de destek verecek.

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İzmir’de bağış rekoru denemesi
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