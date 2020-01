Kahraman polis Fethi Sekin anılacak

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kahramanlıgıyla ön plana çıkan ve teröristlerin hain planını canı pahasına bozan Fethi Sekin, sehadetinin 3. yılında anılıyor. PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de otomobille Izmir Adliyesinin C kapısına yöneldigi gün, tecrübesi ve dikkati sayesinde süphelendigi aracı durduran ve içindeki silahlı teröristleri fark eden Sekin, hemen beylik tabancasını çekerek müdahale etti. Araçtan inen Fethi Sekin'in bir süre kovaladıgı teröristler, yanlarında getirdigi bombayı patlattı. Pesine düstügü 2 teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, digerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca çatıstı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtıgı ates sonucu, görev yaptıgı adliye binasının önünde sehit edildi. Terör örgütü PKK'nın planladıgı saldırıyı önleyen Sekin, teröristleri püskürttü. Kahraman polis gibi hain saldırıda adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti. Kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, sehit oluslarının 3. yılında Izmir Adliyesi'nde düzenlenecek törenle anılacak.