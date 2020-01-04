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KDV indirimi sevinçle karşılandı

Giriş Tarihi: 4.1.2020
KDV indirimi sevinçle karşılandı
HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklaması mobilya sektörünü heyecanlandırdı. KDV indiriminin sektör için umut verici bir gelişme olduğunu belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, mobilyada yapılan KDV indirimlerinin sektör için çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Gökmen, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu ve KDV indirimin sektörün yurt içi hedeflerine ulaşmasında önemli bir parametre olduğunu belirtti. Gökmen, "Yeni yıl ile beraber bu indirim müjdesini duymamız bizi sektörün geleceği için umutlandırdı. KDV indirimlerinin tüketici kanalında insanların alım kararına hemen etki ettiğini düşünüyoruz" dedi.
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KDV indirimi sevinçle karşılandı
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