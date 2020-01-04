Organ bağışında Denizli birinci

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Denizli Il Saglık Müdürlügü tarafından 2019 yılı basında 'Her Bagıs Yeni Bir Hayat' projesi baslatıldı. Proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alısveris merkezlerinde stantlar açıldı. Vatandaslara organ bagısının önemine yönelik bilgiler verildi. Il Saglık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2019 yılında 13 bin 624 kisinin organ bagısında bulundugunu belirtti. Bu sayıyla Türkiye'de en fazla bagıs yapılan kent olduklarını kaydeden Öztürk, "Sahada arkadaslarımız gecelerini gündüzlerine katarak, merkez ve ilçelerde en uzak mahallere kadar giderek vatandaslarımıza organ bagısı egitimleri verdi. Türkiye'de 2019 yılında yapılan yaklasık 115 bin organ bagısının 13 bin 624'ü Denizli'de gerçeklestirildi. Bu rakam bizi 2019 yılında Türkiye'de organ bagısı sampiyonu yaptı" dedi.