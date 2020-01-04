Tek tırnaklılara mikroçip takibi

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TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklı hayvanların kayda geçirilmesi, hastalıklarının takip edilebilmesi ve hareketlerinin izlenilebilmesi için 31 Aralık'tan itibaren mikroçiple takip edilmesi kararlaştırıldı. Proje kapsamında tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlenerek, buralardaki hayvanlara kimlik belgesi çıkarılıp, mikroçip yerleştirilecek. Böylelikle Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince uzaktan izlenebilecek hayvanlara olası olumsuz durumda müdahale edilebilecek. Kimliklendirilmeyen ve kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgesinde yanlış bilgi bulunan tek tırnaklıların, hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının getirilmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tek tırnaklılar için ayrıca kimlik belgesi düzenleneceğini söyledi. Öztürk, "Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek" dedi. Eşek sütü üreticisi Türkan Eğriboyun ise projenin faydalı olacağını belirtti.