2020 Bergama’da çevre yılı ilan edildi

BergamaBelediyesi'nin 2020 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2020 yılının Bergama'da çevre duyarlılığını artırmak üzere çevre yılı olarak ilan edildiğini açıkladı. Sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak böyle bir karar aldıklarına dikkat çeken Başkan Koştu, "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çevre konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çevre ve atık bilincini öncelikle çocuk ve gençlere kazandırmak amacıyla, çalışmalarımızı daha çok öğrencilerle birlikte sürdüreceğiz. Yıl içerisinde bir dizi çalışmamız olacak" dedi.2020 yılının Bergama için değişim ve dönüşüm yılı olacağını ifade eden Başkan Koştu, "Bu yıl boyunca Bergama'da ciddi bir çevre duyarlılığı oluşturmak için belediye olarak öncü ve örnek olacağız. Bu amaçla 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak bir Atık Getirme Merkezini Bergamamıza kazandırıyoruz. Tekstil Fabrikası'nda bulunan bu tesisimiz ile mobilyadan, teknolojik aletlere kadar pek çok kullanılamayan eşya ve ürün geri dönüşüme kazandırılacak. Tesisimizi biran önce hizmete almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

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