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245 kilodan 120 kiloya indi

Giriş Tarihi: 5.1.2020
245 kilodan 120 kiloya indi
İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Faruk Ege (27), mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Artık yüzü gülmeye başlayan Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi. Şu an işsiz olduğunu belirten Faruk Ege, "Şu an çalışamıyorum. Fakirlik maaşı alıyorum. Bu para yetmediği için Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bana yardımcı oluyor. Beni Kiraz'da bir otele yerleştirdiler. Kimsem olmadığı için orada kalıyorum" dedi.
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245 kilodan 120 kiloya indi
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