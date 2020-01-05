Denizli’de çözümün merkezi: Alo 185

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BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALO 185 Çağrı Merkezi kentin tamamına 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin kurulduğu 30 Mart 2014'den beri 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi. Vatandaşların alt yapı ile ilgili sorunlarının bir an önce çözülmesi için teknolojinin tüm imkanlarını da kullanan ALO 185, aldığı ihbarları online olarak saha ekiplerine iletiyor. Büyükşehir DESKİ'nin kurulmasından itibaren 915 bin çağrıyı yanıtlayan ALO 185, 2019 yılında ise 182 bin 244 çağrıya cevap verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "ALO 185 çağrı merkezimizde görev alan personellerimiz 24 saat vatandaşımızın hizmetinde, sorunlarına çözüm aramak için gayret ediyor. Sahadaki ekiplerimize anlık olarak bilgi veren merkezimiz de, şehrimize hizmet etmeye devam ediyor" dedi.