Fenerbahçe’nin Alpaslan ısrarı

BUGÜN NELER OLDU

Devre arasındaki transfer listesindeki tek yerli isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe'nin, kulübü Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.sağlamıştı. 26 yaşındaki oyuncu için Kanarya'nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe'ye,mesajını ilettiği öğrenildi.