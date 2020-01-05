Hasta çocuklara palyaço desteği

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınBodrum ilçesinde, beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlanan Craig Oliver Beston'ın (17) kalbi, 2006 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Tayfun Erdem'e (31) nakledildi. Nakilden sonra gönüllü olarak hastanedeki çocukları ziyaret eden ve onlara destek olan Erdem, kendisi gibi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakliyle yaşama tutunan Burçin Meşe (21) ile tanışınca, ikili 'Özgür Palyaçolar' grubunu kurdu. Hasta çocukların oyuncak, kitap ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan hediyeler veren palyaçolar, birçok gönüllünün de desteğiyle çocuklara umut ışığı olmaya başladı. Hastanede yatan çocukların ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyduğunu fark ettikten sonra bu grubu kurmaya karar verdiğini söyleyen Tayfun Erdem, "Çocuğun gözünde gördüğünüz ışık, size ömür boyu yeter" dedi. Burçin Meşe ise, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.