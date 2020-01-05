KSK istediği yerde değil

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Karşıyaka ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Puan olarak ilk yarıyı hedeflerimizin 3-5 puan altında bitirdik. İkinci yarı daha iyisini yapmak için çalışacağız. Antalya kampı çok iyi geçti. Teknik heyet, futbolcular ve yönetimimiz çok iyi bir hava yakaladık. Zorlu ikinci devrede taraftarımızın da desteğiyle bu çocuklarımız armayı layığıyla taşıyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.