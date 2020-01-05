Pınar Karşıyaka tarihin eşiğinde

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NG Basketbol Süper Ligi'ne devrenin son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka bugün saat 17.30'da İstanbul temsilcisi Anadolu Efes'i konuk edecek. Ligde ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez ligin ilk yarısını lider tamamlayacak.
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Devrenin sonunda liderlik yarışında olmamız bizim için çok önemli. Rakibimizi yendiğimiz takdirde tarihimizde ilk kez devreyi zirvede kapatacağız. Evimizde taraftarımızla birlikte muhteşem bir atmosfer önünde zorlu bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz çok güçlü ve formda, bizim kendisine saygımız var. Bu güne kadar hiç bir rakipten çekinmedik ve kazanmak için parkeye çıktık"
ifadelerini kullandı.
UFUK SARICA'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev randevunun tam 60, öğrenci 30 TL'den satışa çıkan biletleri piyasaya sürülür sürülmez tükendi. Geçen sezon ligde şampiyon olup THY Euroleague'de tarihinde ilk kez final oynayan antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu sezon da iki kulvarda zirvede yer alıyor.
Mavi-beyazlı ekip ligde 14 maçta 13 galibiyet elde etti. Daha önce takıma şampiyonluk yaşatan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndüren Karşıyaka, yaptığı müthiş çıkışla 14 maçta 12 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. İlk yarı finali niteliğindeki mücadeleyi kazanan taraf devreyi liderlik koltuğunda bitirecek.
BİR GÖRÜŞ
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Kırılma maçı
Ligin en formda iki ekibinin maçı var bugün… Aslında Anadolu Efes için Avrupa'nın en formda ekibi de diyebiliriz.
Şu ana kadar sergiledikleri performans olağanüstü. Ancak bugün bu sezon hiç görmedikleri kadar büyük bir seyirci baskısı altında oynayacaklar. Pınar Karşıyaka saha ve seyirci avantajını Türkiye'de en iyi kullanan takım. Efes daha önce Teksüt Bandırma deplasmanında böyle bir ortamda ummadığı bir yenilgi aldı.
PINAR Karşıyaka da topa baskıyı iyi yapan, açık sahada iyi koşan ve geri adım atmayan bir görüntü çiziyor. İyi oturtulan takım kimyası da işlerin kolaylaştırıyor. Efes'te bugün Larkin-Micic- Simon
üçlüsünün sahada olacağını tahmin ediyorum ki, Avrupa'da topa en iyi yön veren oyuncu grubu durumundalar şu an… 4 ve 5. yabancı için de Pleiss ile Singleton olacaktır. Morgan ve M'Baye'nin onlara karşı artıları atletizm olacaktır.
Ama size olarak da avantaj Efes'te boyalı alanda. BUGÜN hem boyalı alanda hem de üç sayı çizgisinde kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Yabancılarının yanına Türk oyuncularından ekstra katkı alan kazanacaktır diye düşünüyorum.
Bu taraf Efes olursa lig lideri de hemen hemen belli olur. Karşıyaka olursa da işin içine Fenerbahçe de girer ve o zaman üç cepheli bir liderlik savaşı izleriz. Fena da olmaz…