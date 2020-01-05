Pınar Karşıyaka tarihin eşiğinde

NG Basketbol Süper Ligi'ne devrenin son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka bugün saat 17.30'da İstanbul temsilcisi Anadolu Efes'i konuk edecek.Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca,ifadelerini kullandı.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev randevunun tam 60, öğrenci 30 TL'den satışa çıkan biletleri piyasaya sürülür sürülmez tükendi.Mavi-beyazlı ekip ligde 14 maçta 13 galibiyet elde etti. Daha önce takıma şampiyonluk yaşatan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndüren Karşıyaka, yaptığı müthiş çıkışla 14 maçta 12 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.Ligin en formda iki ekibinin maçı var bugün…Şu ana kadar sergiledikleri performans olağanüstü. Ancak bugün bu sezon hiç görmedikleri kadar büyük bir seyirci baskısı altında oynayacaklar. Pınar Karşıyaka saha ve seyirci avantajını Türkiye'de en iyi kullanan takım.PINAR Karşıyaka da topa baskıyı iyi yapan, açık sahada iyi koşan ve geri adım atmayan bir görüntü çiziyor. İyi oturtulan takım kimyası da işlerin kolaylaştırıyor. Efes'te bugünüçlüsünün sahada olacağını tahmin ediyorum ki, Avrupa'da topa en iyi yön veren oyuncu grubu durumundalar şu an… 4 ve 5. yabancı için de Pleiss ile Singleton olacaktır.Ama size olarak da avantaj Efes'te boyalı alanda. BUGÜN hem boyalı alanda hem de üç sayı çizgisinde kıran kırana bir maç bizi bekliyor.Bu taraf Efes olursa lig lideri de hemen hemen belli olur. Karşıyaka olursa da işin içine Fenerbahçe de girer ve o zaman üç cepheli bir liderlik savaşı izleriz. Fena da olmaz…

BUGÜN NELER OLDU