Satranç ustaları madalya peşinde

İzmir Bolçova'da Hüseyin Yıldız'ın milli satranççı kızı Betül Cemre'ye rakip yetiştirmek için 2007'de kurduğu Betül Cemre Akademi, meyve vermeye devam ediyor. Yıldız ailesinin eğitim verdiği Akademi, 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na 21 sporcu ve 3 antrenör ile katılacak. Veliler ile birlikte 60 kişilik bir kafile Antalya'nın yolunu tutacak. Son 13 yılın Türkiye Şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, iki abisi Emre Yıldız ve Emrah Yıldız ile birlikte öğrencilerini Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi. Turnuvayı önemsediklerini dile getiren Kadıoğlu, "Bu turnuvanın benim için önemi; 20 yıl önce bu yarışmada kendim yarışırken şimdi öğrencilerimi hazırlıyorum. Kendim de o kürsüye kupa almak için defalarca çıktım; ama, öğrencilerimin çıktığını gördüğüm zaman yaşadığım duyguyu tarif edemem" dedi.Akademideki öğrenciler ise turnuva hakkında şunları söyledi;5.5 yaşından itibaren satranç oynuyorum. 10 Yaş Türkiye Şampiyonluğum, 11 Yaş Türkiye ikinciliğim, 12 Yaş Türkiye üçüncülüğüm var. Ayrıca uluslararası alanda da madalyalarım var. Turnuvada çok güzel kazanımlarımız oluyor. Diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla görüşme fırsatı buluyorum. Bu sene de turnuvadaki hedefim şampiyonluk.4 senedir satranç oynuyorum. İki defa İzmir Yaş Grupları Şampiyonluğum var. İki senedir İzmir Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda da ilk üç dereceye girdim. 2018 Yılında Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu paylaştım, geçen yıl da Türkiye ikinciliğini paylaşarak dördüncü oldum. Turnuvaya hazırlanırken evde çok fazla soru çözüyorum ve bol bol antrenman yapıyorum. Turnuvada hedefim bu sene birinci olmak.Dört yıldır satranç oynuyorum. Aydın'da (7-8-9-10) yaş kızlar kategorisinde 4 yıldır şampiyonluğum var. İki senedir Türkiye Şampiyonası'nda milli takım havuzuna giriyorum. Turnuvaya hazırlanırken Emre Yıldız ve Betül Cemre Yıldız öğretmenim ile çalışıyoruz. Turnuva için çok heyecanlıyım, kendime güveniyorum, başaracağıma inanıyor ve bu yıl şampiyonluğu hedefliyorum.2018 Haziran ayından beri satranç oynuyorum. 2019 Ocak ayında milli takım havuzuna seçildim. Turnuvada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim ilk önce babamı bir turnuvada geçmek, daha sonra öğretmenimin rekorlarını kırmak ve bu dalda erkeklerin üstünlüğüne son vermek.Yaklaşık 1,5senedir satranç oynuyorum. Bu süreiçerisinde çeşitli turnuvalarda birçokkupa ve madalya kazandım. En sonİzmir İl Birinciliğinde 9 yaş kategorisindenamağlup şampiyon oldum.Bireysel olarak oldukçayoğun bir şekilde satrançproblemi çözüyorum.Turnuvanınsonunda MilliTakım havuzundayer almak enbüyük hedefim.senedir satrançoynuyorum. 8 yaş ilbirinciliği, 9 yaş il ikinciliği(1. İle eş puan) ve birçoközel turnuvada ilk üç derecelerimvar. Haftanın iki günü özel, birgünü grup, bir günü de online dersalıyorum. Heyecanlıyım, mutluyumve başarılı olacağıma inanıyorum.

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