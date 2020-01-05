Satranç ustaları madalya peşinde

İzmir Bolçova'da Hüseyin Yıldız'ın milli satranççı kızı Betül Cemre'ye rakip yetiştirmek için 2007'de kurduğu Betül Cemre Akademi, meyve vermeye devam ediyor. Yıldız ailesinin eğitim verdiği Akademi, 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na 21 sporcu ve 3 antrenör ile katılacak. Veliler ile birlikte 60 kişilik bir kafile Antalya'nın yolunu tutacak. Son 13 yılın Türkiye Şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, iki abisi Emre Yıldız ve Emrah Yıldız ile birlikte öğrencilerini Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi. Turnuvayı önemsediklerini dile getiren Kadıoğlu, "Bu turnuvanın benim için önemi; 20 yıl önce bu yarışmada kendim yarışırken şimdi öğrencilerimi hazırlıyorum. Kendim de o kürsüye kupa almak için defalarca çıktım; ama, öğrencilerimin çıktığını gördüğüm zaman yaşadığım duyguyu tarif edemem" dedi.
'SIKI ÇALIŞMA'
Akademideki öğrenciler ise turnuva hakkında şunları söyledi; Yankı Taşpınar (13 Yaş, İzmir, Milli Sporcu):
5.5 yaşından itibaren satranç oynuyorum. 10 Yaş Türkiye Şampiyonluğum, 11 Yaş Türkiye ikinciliğim, 12 Yaş Türkiye üçüncülüğüm var. Ayrıca uluslararası alanda da madalyalarım var. Turnuvada çok güzel kazanımlarımız oluyor. Diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla görüşme fırsatı buluyorum. Bu sene de turnuvadaki hedefim şampiyonluk. Ezgi Mutlu (12 Yaş, İzmir, Milli Sporcu):
4 senedir satranç oynuyorum. İki defa İzmir Yaş Grupları Şampiyonluğum var. İki senedir İzmir Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda da ilk üç dereceye girdim. 2018 Yılında Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu paylaştım, geçen yıl da Türkiye ikinciliğini paylaşarak dördüncü oldum. Turnuvaya hazırlanırken evde çok fazla soru çözüyorum ve bol bol antrenman yapıyorum. Turnuvada hedefim bu sene birinci olmak. Nehir Yurt (10 Yaş, Aydın, Milli Sporcu):
Dört yıldır satranç oynuyorum. Aydın'da (7-8-9-10) yaş kızlar kategorisinde 4 yıldır şampiyonluğum var. İki senedir Türkiye Şampiyonası'nda milli takım havuzuna giriyorum. Turnuvaya hazırlanırken Emre Yıldız ve Betül Cemre Yıldız öğretmenim ile çalışıyoruz. Turnuva için çok heyecanlıyım, kendime güveniyorum, başaracağıma inanıyor ve bu yıl şampiyonluğu hedefliyorum. Övgü Zengin (9 Yaş, Samsun, Milli Sporcu):
2018 Haziran ayından beri satranç oynuyorum. 2019 Ocak ayında milli takım havuzuna seçildim. Turnuvada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim ilk önce babamı bir turnuvada geçmek, daha sonra öğretmenimin rekorlarını kırmak ve bu dalda erkeklerin üstünlüğüne son vermek.
'HEDEFİM MİLLİ TAKIM'
Can Yardımcı (9 Yaş, İzmir, İzmir Şampiyonu):
Yaklaşık 1,5
senedir satranç oynuyorum. Bu süre
içerisinde çeşitli turnuvalarda birçok
kupa ve madalya kazandım. En son
İzmir İl Birinciliğinde 9 yaş kategorisinde
namağlup şampiyon oldum.
Bireysel olarak oldukça
yoğun bir şekilde satranç
problemi çözüyorum.
Turnuvanın
sonunda Milli
Takım havuzunda
yer almak en
büyük hedefim. Mira Er (9 Yaş, İzmir, İzmir Şampiyonu):
3
senedir satranç
oynuyorum. 8 yaş il
birinciliği, 9 yaş il ikinciliği
(1. İle eş puan) ve birçok
özel turnuvada ilk üç derecelerim
var. Haftanın iki günü özel, bir
günü grup, bir günü de online ders
alıyorum. Heyecanlıyım, mutluyum
ve başarılı olacağıma inanıyorum.