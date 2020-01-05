Yeni bir soma inşa ediyoruz

Manisa'da Soma Belediyesi, Başkan Ali Tulup'un talimatlarıyla yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin önceliğini vatandaşların taleplerine göre planlamaya devam ediyor. Bu kapsamda anaokulları ve okulların, camilerin boya-tadilat işinden, yol, asfalt, kaldırım düzenlemeleri, sosyal tesis, halı saha, park ve mesire alan yapımları ve peyzaj düzenlemeleri gibi birçok alanda çalışma yürüten Soma Belediyesi, tüm birimleri ile insan odaklı hizmet veriyor.Soma Belediyesi hayata geçirdiği "Hasta Nakil Ambulansı" ve "Engelli Transfer Aracı" hizmeti ile birçok Somalı vatandaşa umut oldu. 2019 yılı içerisinde engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı hasta ve yakınları 152 araç sevkiyatı ile tedavileri için gerekli ulaşımı Belediye aracılığı ile sağladı. 200'e yakın hastaya imkan sağlayan projede 60'ayakın ayakta hastalar içinde 52 araç sevkiyatı gerçekleştirildi. "Hoşgeldin Bebek Projesi" ile 1100 vatandaşa ulaşan Belediye, ailelerin anne baba olma heyecanına ortak olarak temel ihtiyaçlarına destek olacak bebek çantası dağıttı. "Bir Nefes Sıhhat Projesi" ile de 1500 hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 71 Mahallenin tamamında farklı çalışmalar yürüten Fen İşleri ekipleri ise Mahalle Muhtarları ile sürekli kontak halinde olarak olumsuzluklara anında müdahale ediyor. 42 kırsal mahalleye kepçe desteği sağlandı. Kaldırımlar yapıldı, parke taşları döşendi.İlçe estetiğine yönelik çalışmalarını da sürdüren Park ve Bahçeler ekipleri bünyesinde devam eden bakım çalışmaları kapsamında, vatandaşların daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlanıyor. Belediye ekipleri, 'sağlıklı bir Soma için yeşil öneminin farkındayız ve yeşilin değerini biliyoruz' anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. İlçe sınırlarında yapılan çalışmalar sonucu 2019 yılı içerisinde toplam 6487 metrekare büyüklüğünde 7 adet park alanı kazandırıldı. Soma sınırları içerisinde toplam 3540 adet ağaçlandırma ve toplam 18 bin metrekare alanda çimlendirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Soma Belediyesi park ve bahçeler ekiplerince 2019 yılında yapılan park ve yeşil alanlar 2018 yılında 275 bin 351 metrekare iken 2019 itibari ile yapılan çalışmalarla 281 bin 098 metrekareye yükseltildi. Başkan Tulup, "Çalışmalarımızda belediyemizin tüm birimleri koordineli ve uyumlu çalışmalarının sonucunda ortaya güzel ve verimli işler çıktığını, bunu hemşehrilerimizin bizleri gördüğünde teşekkür ettiklerinde anlıyoruz. Tüm gayretlerimizle daha yaşanabilir bir Soma için devam edeceğiz" dedi.

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