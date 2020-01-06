2020’de Güneş’le gruptan çıkarız

ukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek; ikinci yarıdaki hedefler, düşünülen transferler ve Türkiye Kupası'ndaki hedefler hakkında konuştu. Denizlispor'un zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Özdilek,dedi. Özdilek'in diğer açıklamaları şöyle:"Sezon başı itibariyle yapılan kadro planlamasıyla çok geniş bir kadroya sahip değiliz ve bunun sıkıntılarını yaşadık. İkinci yarıya mevcut kadronun üzerine 4 kişi katmayı düşünüyorduk ama bugün itibariyle 3 oyuncu aramızdan ayrıldı, mevkisel ve sayı olarak çok azaldık. 2 tane de sakat oyuncumuz var, onlar da kıymetli."Ligin uzun bir periyodu var, uzun süre sonra lige tekrar gelen bir takım için bu ligde kalıcı olmak önemli. Denizlispor potansiyeli var, hem şehrin hem başkanın hem de yönetimin var.Kupa ayrı bir statü, bakıldığı zaman da aslında hem ligin ilk 3 haftası açıklandı hem de kupa maçları açıklandı, biraz sıkıntılı gibi görünüyor bize. Ama gidebileceğimiz en son noktayı istiyoruz."Seyredenlerinzevk alacağı bir müsabakaolacak gibi görünüyor.Bir avantajıise 2 ayaklıbir müsabaka olması,ilk ayaktaTrabzon'da yakalayabileceğimiz2'nci maçaavantajlı skoruyakalamak adınabu mücadeleniniçinde olacağız.Zorlu bir deplasmanbizi bekliyor amasonuçta bu ligde mücadeleediyorsanız ve hedefiniz varsa bunlaraalışık olması, bunları oynamakzorundasınız.""Başakşehir'in bu sene hem oyun hem kadro yapılanması olarak bu işi yapabileceğini düşmüyorum, rakip olarak oynadığım için söylüyorum, Trabzon da aynı şekilde ama bu kopmaların çok kolay olacağını da düşünmüyorum ligin sonuna kadar. Yani Başakşehir'di, Trabzon'du, Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı, Beşiktaş'tı, Sivas'tı bu işin içerisinde olabileceğini düşünüyorum çünkü yapı bunu gösteriyor. Anadolu takımlarıyla diğer takımlar arasındaki farkın kapanması, ekonomik olarak ve oyuncu kalitesi olarak çok farklılık göstermemesinden kaynaklandı.Artık ligde deplasmanda veya kendi evinizde oynadığınız hiçbir müsabakanın kolay geçmeyeceği ilk yarıda oynanan 17 haftada çok net ortaya çıktı. Biraz daha mücadelenin alt tarafla alakalı, üst tarafla alakalı veya Avrupa'ya gidecek takımlarla alakalı zor bir süreçte futbol seyir zevkinin daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum."Türk teknik adamlarının hem işlerine saygısı hem araştırmacı ruhu hem Avrupa ve dünya futbolunu yakından takip edip kendilerini bu anlamda geliştirmeleri bence bunları destekleyen en önemli unsur. İnşallah bunu da dışarıya ihraç ederek daha da geliştiririz."Giden gidiyor,önemli olan onlara o şansı verebilmek.Bu ülkeden oyuncu çıkmamasıgibi bir şans yok, muhakkak ki ooyuncuyu bulursunuz, önemli olano şansı ona verebilecek cesaretinizinolması. Yabancı sınırlamasıdiye bir sınırlama yok serbestama 14 tane yazabiliyorsunama sana federasyon14 tane yaz demiyor,bu senin kendielinde olan bir inisiyatif.Uluslararasıturnuvalarda millitakımlarda mücadeleeden çok genç arkadaşımızvar belki Avrupalıbizden çok dahayakın takip ediyor ve dahagelişiminin nereye gidebileceğinitahmin ederken hemenbünyelerine katıyor.""2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş Hoca ile yarı final oynadık, final de olabilirdi. Önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Şampiyonaları'na, Dünya Kupaları'na katılmak önemli bir gösterge. Biz bir gidiyoruz sonra 8-10 sene gidemiyoruz. 2020'ye Şenol Hoca ile birlikte yeni bir jenerasyonla, aslında yetenekli, özgüveni yüksek, kendi takımlarında oynayan oyuncu gruplarıyla iyi bir karışım olduğunu düşünüyorum.

BUGÜN NELER OLDU