2020’de Güneş’le gruptan çıkarız

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ukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek; ikinci yarıdaki hedefler, düşünülen transferler ve Türkiye Kupası'ndaki hedefler hakkında konuştu. Denizlispor'un zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Özdilek, "Lige iyi başlayıp daha sonradan ivme kaybeden bir yapıdan zorlu bir süreçte tekrar ayağa kalkmak kolay değil çünkü devam eden bir lig içerisinde mücadeleyi sürdürüyorsunuz. 10 haftalık süreçte ben Denizlispor'da görev yapıyorum ve çok zorlu bir süreçten geçtik. Fenerbahçe, Sivas, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon gibi zorlu bir süreçten yüzümüzün akıyla çıktığımızı düşünüyorum. 22 puan uzun zaman sonra lige yeni çıkmış bir takım için oldukça sağlıklı bir puan durumu görünüyor"
dedi. Özdilek'in diğer açıklamaları şöyle:
ARA DÖNEMDE TRANSFER YAPMAYA MECBURUZ
"Sezon başı itibariyle yapılan kadro planlamasıyla çok geniş bir kadroya sahip değiliz ve bunun sıkıntılarını yaşadık. İkinci yarıya mevcut kadronun üzerine 4 kişi katmayı düşünüyorduk ama bugün itibariyle 3 oyuncu aramızdan ayrıldı, mevkisel ve sayı olarak çok azaldık. 2 tane de sakat oyuncumuz var, onlar da kıymetli. Muhakkak 4 oyuncuyu bünyemize katmak istiyoruz. Fakat devre arası transferleri hep zor ve sıkıntılıdır, sabırlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz."
KUPADAKİ HEDEFİMİZ EN İLERİYE GİTMEK
"Ligin uzun bir periyodu var, uzun süre sonra lige tekrar gelen bir takım için bu ligde kalıcı olmak önemli. Denizlispor potansiyeli var, hem şehrin hem başkanın hem de yönetimin var. Bu seneki önceliğimiz rahat bir şekilde bu ligi bitirmektir ama tabii geliyorsa ilk 10, ilk 8 içerisinde bitirebiliyorsak bu mücadelenin içinde olacağız.
Kupa ayrı bir statü, bakıldığı zaman da aslında hem ligin ilk 3 haftası açıklandı hem de kupa maçları açıklandı, biraz sıkıntılı gibi görünüyor bize. Ama gidebileceğimiz en son noktayı istiyoruz."
"TRABZON HER TAKIM İÇİN ZOR DEPLASMAN"
"Kupada ligin akabinde tekrar Trabzon'un çıkması biraz tesadüf oldu ama sonuç itibariyle Trabzonspor bu sene takım, oyun olarak ligi domine eden takımlardan birisi.
Seyredenlerin
zevk alacağı bir müsabaka
olacak gibi görünüyor.
Bir avantajı
ise 2 ayaklı
bir müsabaka olması,
ilk ayakta
Trabzon'da yakalayabileceğimiz
2'nci maça
avantajlı skoru
yakalamak adına
bu mücadelenin
içinde olacağız.
Zorlu bir deplasman
bizi bekliyor ama
sonuçta bu ligde mücadele
ediyorsanız ve hedefiniz varsa bunlara
alışık olması, bunları oynamak
zorundasınız."
ANADOLUYLA FARK NASIL KAPANDI?
"Başakşehir'in bu sene hem oyun hem kadro yapılanması olarak bu işi yapabileceğini düşmüyorum, rakip olarak oynadığım için söylüyorum, Trabzon da aynı şekilde ama bu kopmaların çok kolay olacağını da düşünmüyorum ligin sonuna kadar. Yani Başakşehir'di, Trabzon'du, Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı, Beşiktaş'tı, Sivas'tı bu işin içerisinde olabileceğini düşünüyorum çünkü yapı bunu gösteriyor. Anadolu takımlarıyla diğer takımlar arasındaki farkın kapanması, ekonomik olarak ve oyuncu kalitesi olarak çok farklılık göstermemesinden kaynaklandı. Bu sene kulüplere verilen, belirlenen transfer limitleriyle birlikte aslında o baremin biraz daha kapandığını görüyoruz.
Artık ligde deplasmanda veya kendi evinizde oynadığınız hiçbir müsabakanın kolay geçmeyeceği ilk yarıda oynanan 17 haftada çok net ortaya çıktı. Biraz daha mücadelenin alt tarafla alakalı, üst tarafla alakalı veya Avrupa'ya gidecek takımlarla alakalı zor bir süreçte futbol seyir zevkinin daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum." "Yıllardır ülke futbolunda hem kulüpler hem de milli takımlar bazında başarı odaklı olan müsabakalar baktığınızda hepsinin başında Türk teknik adamların olduğunu görüyorsunuz.
Türk teknik adamlarının hem işlerine saygısı hem araştırmacı ruhu hem Avrupa ve dünya futbolunu yakından takip edip kendilerini bu anlamda geliştirmeleri bence bunları destekleyen en önemli unsur. İnşallah bunu da dışarıya ihraç ederek daha da geliştiririz."
"AVRUPA BİZİ BİZDEN DAHA İYİ TAKİP EDİYOR"
"Derler ya yabancı sınırı Türk futbolunun, Türk futbolcusunun önünü kapıyor mu?
Giden gidiyor,
önemli olan onlara o şansı verebilmek.
Bu ülkeden oyuncu çıkmaması
gibi bir şans yok, muhakkak ki o
oyuncuyu bulursunuz, önemli olan
o şansı ona verebilecek cesaretinizin
olması. Yabancı sınırlaması
diye bir sınırlama yok serbest
ama 14 tane yazabiliyorsun
ama sana federasyon
14 tane yaz demiyor,
bu senin kendi
elinde olan bir inisiyatif.
Uluslararası
turnuvalarda milli
takımlarda mücadele
eden çok genç arkadaşımız
var belki Avrupalı
bizden çok daha
yakın takip ediyor ve daha
gelişiminin nereye gidebileceğini
tahmin ederken hemen
bünyelerine katıyor."
"ŞENOL GÜNEŞ İLE BAŞARILI OLURUZ"
"2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş Hoca ile yarı final oynadık, final de olabilirdi. Önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Şampiyonaları'na, Dünya Kupaları'na katılmak önemli bir gösterge. Biz bir gidiyoruz sonra 8-10 sene gidemiyoruz. 2020'ye Şenol Hoca ile birlikte yeni bir jenerasyonla, aslında yetenekli, özgüveni yüksek, kendi takımlarında oynayan oyuncu gruplarıyla iyi bir karışım olduğunu düşünüyorum. Ben bu genç takımın, birbirini tanıyan, oyun ve oyuncu kalitesi yüksek olan bu karışımın Dünya Şampiyonası'nda ilk gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte birçok atraksiyon işin içine giriyor."