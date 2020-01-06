Balıkçılar Meydanı’na bakanlık soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda inşa ettiği Balıkçılar Meydanı'nı'nın bitmeden bitmiş gibi gösterildiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Edimin ifasına fesat karıştırıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturmayı bu kez İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'dan görevlendireceği mülkiye baş müfettişleri yürütecek. İzmir Valiliği, daha önce atadığı muhakkikin 'soruşturmaya yer yoktur' kararını İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin eksik soruşturma yapıldığı gerekçesi ile bozmasının ardından Bu sefer ikinci inceleme için Ankara'dan mülkiye baş müfettişi isteyecek.Mahkeme gerekçeli kararda belirtilen eksikleri tamamlaması ve yeniden ön inceleme yapması için Balıkçılar Meydanı Dosyasını İzmir Valiliği'ne geri gönderdi. İlk ön incelemeyi Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne yaptırtan Valilik, bu sefer ikinci inceleme için Ankara'dan, İçişleri Bakanlığı'ndan konusunda uzman bir mülkiye başmüfettişini İzmir'e görevlendirmesini isteyecek. İkinci ön inceleme sadece Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Yapım işleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla ile sınırlı kalmayacak. Ön incelemeye evraklara imza atan geçici kabul, kontrol ve fen işleri heyetinde görev yapan 18 mühendis ve tekniker de dahil edilecek. Müfettiş ön inceleme sırasında iddiaları desteleyen bulgulara ulaşırsa bu kişiler hakkında yargılama yolu da açılmış olacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 12 yıldır yüksek mimar olarak görev yapan Emre Günday, avukatı Mehmet Kozan aracılığı ile Kemeraltı Balıkçılar Meydanı yapım işinde 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçları işlendiği iddiası ile Genel Sekreter Buğra Gökçe, Yapım İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılan Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında geçtiğimiz yıl İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Günday, savcılığa verdiği dilekçesinde Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin sık sık hukuksuzlukları ile karşı karşıya kaldığını anlattı. İddiaya göre Gökçe'nin çalışanlara, "Bin defa da fesih yazısı yazsanız işin fesihini imzalamayacağım, buna direnenleri mevcut birimlerinde, hatta belediyede bile çalıştırmayacağım" dediği öne sürüldü. Tüm bu iddialar üzerine savcılık harekete geçti. Adı geçen kişiler devlet memuru olduğu için savcılık İzmir Valiliği'ne yazı yazarak iddiaların araştırılmasını istedi. Ancak Günday, valiliğin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, İzmir Valiliği'nin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını 'eksik soruşturma yapıldığı' gerekçesi ile bozdu.

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