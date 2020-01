Cezaevi, Buca’nın havasını kirletiyor

İzmir'in Buca ilçesinde 73 bin 924 metrekare arsa ürezine kurulu Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun taşınmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, halk cezaevinin havayı kirlettiğini iddia ederek şikayet etti. Buca'daki Menderes, Barış, Vali Rahmi Bey ve Yiğitler mahallelerinin sakinleri, cezaevi bacalarından çevreye yayılan atıklar nedeniyle balkona dahi çıkamadıklarını söyleyerek sağlıklarının tehlike altında olduğunu öne sürdü ve önlem alınmasını istedi.Menderes Mahalle Muhtarı Çiğdem Çetinsöz, cezaevi çevresinde oturanların hava kirliliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyleyerek, "Ben 21 yıldır bu mahallede oturuyorum. 9 aydır muhtarlık yapıyorum. Bu mahallede yaşayan 3 aile KOAH hastalığına yakalandıkları için İzkent Mahallesi'ne taşındı. Çamaşır asamıyor, balkona çıkamıyorlar. Oksijen alamamak insanı öldürür. Sabah çok ağır bir kokuyla uyanıyoruz. Simsiyah bir havada yaşamak istemiyoruz. Güzel bir Buca istiyoruz. Fareler, uçan hamam böcekleri bir yana, son dönemde gittikçe artan hava kirliliği sabrımızı taşırdı. İmza kampanyası başlattım. Bu imzaları Adalet Bakanlığı'na göndereceğim. Asıl temennimiz cezaevinin buradan kaldırılması, ama bu mümkün değilse yaşam kalitesi yükseltilsin" diye konuştu.Mahkumları ve çalışan personeli ısıtmak için kullanılan kömürün karbonmonoksit yaydığını ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Baki Kanıcı, "Defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir yanıt alamadık. Bu cezaeviyle ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çocuklarımızı temiz hava ve temiz doğada yaşatmak istiyoruz. Önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Buca'da 20 yıldır oturduğunu anlatan Engin Öner, özellikle son yıllarda pencereleri açamadıklarına dikkat çekerek, "CİMER'e şikayet ettik. Biz bu havayı soluyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 34 yıldır cezaevi çevresinde oturduğunu dile getiren Öznur Kutkan ise, "1986'dan beri mülk sahibiyim. O zaman da cezaevi vardı. Ama bu kadar rahatsız edici olması son yıllarda oldu. Dumanın rengi bile farklı, kahverengi, siyah. Ağır bir bulut gibi binaların üzerine çöküyor. Balkonlar is içinde" dedi. Alerjik astım hastası olduğunu belirten ve maskesiz sokağa çıkamadığını anlatan mahalle sakini Kadriye Beyazoğlu, "Alerjik astımım var, nefes alamıyorum. Artık buradan kaçmak istiyorum. Apartmanda üst daire boştu. Gelinim geldi, ama 'burada yaşayamam' dedi" diye konuştu. Ayaz Keleş'in (10) babası Sercan Keleş de "Benim çocukluğum buralarda geçti. Her sene cezaevinin buradan kalkması ümidiyle yaşadık" dedi.

