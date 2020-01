Egepol’den İzmir’de ilk kapalı kalp ameliyatı

TÜRKIYE ve dünyada az sayıda merkezde yapılan kapalı kalp ameliyatı İzmir'de ilk kez Özel Egepol Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi. Bir ay önce, yolda yürürken ve merdiven çıkarken kalbinde baskı hisseden ve derhal doktora muayene olan Mine Kaya (53), kalbindeki sıkıntıyla ilgili aradığı çözümü Egepol Hastanesi'nde buldu. Doktorun by pass ameliyatı olması gerektiğini söylediği Mine Kaya, hassas bir operasyon olan by pass ile ilgili doktor araştırmasına girdi. Kaya, bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin ile görüştü. Doç. Dr. Narin, hastanın da isteği üzerine standart by pass ameliyatından farklı olarak Mine Kaya'ya meme altı by pass operasyonu gerçekleştirdi. Hastanede geçirdiği 5 günün ardından taburcu olan Mine Kaya, operasyonun avantajları sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşarak evdeki işleri bile yapabildiğini söyleyerek, Doç. Dr. Cüneyt Narin'e teşekkür etti.Bu operasyonu Türkiye ve dünyada gerçekleştirebilen çok az sağlık merkezi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Cüneyt Narin, ameliyatın Ege Bölgesi"nde bu yöntemle gerçekleşen ilk operasyon olduğuna dikkat çekti. Narin, "Diğer operasyonlara göre daha uzun süren bir ameliyat ve ayrı bir yatırım, ciddi bir efor gerektiriyor" dedi. Mine Kaya ise, "Hastaneden taburcu olduktan sonra hareketlerimde pek bir kısıtlama olmadı. Bütün işlerimi kendi başıma yapabiliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU