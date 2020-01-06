BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin Aliağa İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. Yapılması planlanan Aliağa Devlet Hastanesi'yle ilgili olarak sözlerine başlayan Başkan Sürekli, "İnşallah o hastane oraya yapılacak. Gerekli bütün çalışmaları yaptık. Bununla da kalmayacağız. Temeli atılan meslek hastalıkları hastanesinin de en kısa sürede Aliağa'mıza hizmet vermesini sağlayacağız. TOKİ Aliağa'da önemli bir ihtiyaç. Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı proje kapsamında inşallah ileriki aylarda da Aliağa'nın buraya dahil olmasını umut ediyoruz" diye konuştu. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ise, "Yeni yapılacak olan hastanemiz tam donanımıyla tam kapasite hizmet verecektir. Ayrıca iki yataklı yanık odası mevcut olacak, şu an 28 olan uzman hekim sayısı yeni hastanemizde 45 olacak. Huzurlarınızda kıymetli il başkanıma desteklerinden dolayı bir kere daha teşekkür ederim" dedi.